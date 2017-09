In de rij voor paardenvlogger Romy

Vorige week op het Horse Event in Ermelo was haar vader mee. ,,Die stond wel even te kijken, want hij ziet me thuis natuurlijk ook gewoon in mijn pyjama lopen. En nu kwamen er opeens allemaal kinderen op me afgestormd.'' Niet dat Romy daar ook maar een seconde van naast haar schoenen loopt. ,,Het is echt niet zo dat ik niet meer door een supermarkt kan lopen hoor. En op school kent niemand me als vlogger. Maar tijdens een Meet & Greet kan het wel heel druk zijn omdat kinderen dan naar je toe durven te komen.''

Paardenmagazine

Ze had echt géén idee, toen ze dik anderhalf jaar geleden met vloggen begon. Op school had Romy les in bloggen gehad, waarna ze keurig een blog begon. ,,Maar dat schrijven hield ik niet vol. Eén van de tips was wel: doe het over iets wat je leuk vindt en toen dacht ik: ik ga vloggen over paarden. En dat sloeg eigenlijk gelijk aan.'' Binnen de kortste keren ging Romy ook voor de website van paardenmagazine Bit aan de slag. Eén keer per maand levert ze een filmpje aan Bit en ongeveer twee keer per week post ze iets nieuws op haar eigen YouTube-kanaal. Over haar vorderingen met het zadelmak maken van Fien, over de wedstrijden die ze rijdt met Patriska en over de bijzondere uitstapjes die ze maakt met Sjaan.

Veel van haar video's zijn informatief. Romy laat zien hoe ze ze zich voorbereidt op een wedstrijd en hoe het er aan toegaat tijdens een toelatingsdag voor de instructeursopleiding, die ze van plan is te gaan volgen. ,,Als buitenstaander heb je geen idee hoe het er tijdens zo'n dag aan toegaat. Zelf had ik dat ook best van tevoren willen weten, want ik was hartstikke onzeker. Misschien is dat wel waarom ik dit ben gaan doen.'' Niet dat ze de enige paardenvlogger is in Nederland. ,,Maar iedereen doet weer wat anders en iedereen heeft weer een ander paard en rijdt in een andere omgeving. Ik ben bijvoorbeeld de enige die vlak bij het strand woont.'' Om onderwerpen zit de Zeeuwse hoe dan ook nooit verlegen. ,,Ik heb geluk. Ik heb altijd wel wat: evenementen, een rit over strand, wedstrijden. Ik doe zo veel.''

Handig

En hoewel haar leven van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gevuld is met haar passie voor paarden en school is ze het maken van video's nooit zat. ,,Ik heb wel eens een keertje geen zin, maar dat komt zelden voor. Al die beelden zijn voor mezelf trouwens ook handig. Je kunt ook je eigen ontwikkeling zien.''