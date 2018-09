In de aanbieding: horecazaken op Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - Westenwind, De Vierbannen, Op d'n Diek. Zomaar een rijtje horecazaken op het eiland die ter overname in de verkoop of verhuur staan. ,,De markt is goed", zegt Marjelle Tantner. Samen met haar partner Steven Westerweel stopt ze na vierenhalf jaar met Op d'n Diek in Zonnemaire en blazen ze Restaurant De Brouwerie in Brouwershaven nieuw leven in.