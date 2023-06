In Brouwershaven zijn ze de hulp uit Urk na de Watersnoodramp niet vergeten

De zomermanifestatie mag inmiddels een echte Brouwse traditie worden genoemd. Nadat eerder onder meer de tram die lang geleden in het stadje reed en Jacob Cats, de bekendste inwoner, centraal stonden, is dat dit jaar vanzelfsprekend de Watersnoodramp, die zeventig jaar geleden plaatsvond. Het was ook daarom dat de Urker visserskotter UK141 deze week aanlegde in de haven van het stadje. De UK141 heeft in de dagen na de Ramp samen met andere vissersschepen uit Urk een belangrijke rol gespeeld bij het op gang krijgen van de eerste reddingsacties op Schouwen-Duiveland, in het bijzonder Brouwershaven.