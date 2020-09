In Brijdorpe wil iedereen vrij zijn: ‘Er is een Briepe-noord, -oost, -zuid en -west’

Chantal Spacht (1990) staat met haar Fanny in de berm van de kruising waar de twee hoofdwegen van het gehucht - de Ringdijk en de Hoogenboomsweg - elkaar ontmoeten. Nee, ze woont in Scharendijke, niet in Briepe. ,,Ik zou best graag in Brijdorpe willen wonen. Maar ja, een huis dat ik eens te koop zag staan, moest vier ton of nog meer kosten. Dat was ver boven mijn budget.” Paard Fanny heeft even verderop een in- en uitloopstal bij Leo Boot op zorgboerderij ‘Aan de hand’. Dat is de reden dat Chantal elke dag in de buurtschap is te vinden. Om op Fanny te rijden of - zoals vandaag - met haar te wandelen.