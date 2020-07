Illegale slapers, een rookbom en rake klappen; een nachtje op stap met Duitse agent in Renesse

Je kunt het aanschreeuwen. Zo dicht ligt het politiebureau bij het centrum van Renesse. Buiten giet het. Het is 21.45 uur. Binnen verzamelen de dienders van de nachtploeg zich voor de briefing. Richard den Boer praat hen bij over lastige jongeren en plekken die ze extra in de gaten moeten houden. ,,Vertrouwelijk en niet voor in de PZC”, knipoogt hij. ,,Nog vragen? Nee? Werkse allemaal.”

Nog geen kwartier later rijden we in een 4x4 over de Hogezoom, downtown Renesse. Hét uitgaansgebied. Hier is het te doen. Als het droog is. Maar nu regent het pijpenstelen en dus is er geen mens op straat. Wel drinken her en der groepen jeugd een biertje op beschutte terrassen. De sfeer is dan nog gemoedelijk.