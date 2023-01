‘Ik wil graag leraar op een basisschool worden’

Gratis elektri­sche fietsen om mensen uit de bijstand aan een vaste baan te helpen

Vijf fonkelnieuwe elektrische fietsen wachten in de hal van gemeentehuis in Zierikzee al bijna een jaar op een toekomstige eigenaar. Ze zijn bedoeld om inwoners uit de bijstand aan een baan te helpen. ,,Het wel of niet hebben van vervoer mag die stap niet in de weg staan", zegt wethouder Paula Schot.

3 januari