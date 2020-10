Ik hoop dat ze haar tong uitstak, achter haar mondkapje

De Action is gevestigd op de onderste verdieping van een parkeerkelder. Een koud en donker hok waar de Aldi, in de tijd dat de dozen er nog tot het plafond reikten, ooit voor bedankte wegens gebrek aan daglicht en waar je alleen komt als je diehard Action-fan bent. Of als je kwasten nodig hebt.

Het was druk. Zo druk, dat je in de rij moest staan om binnen te mogen. Dat was nogal onhandig want de ingang van de winkel ligt vlak naast de uitgang van de parkeerkelder, de betaalautomaat, de lift én de trap, dus iedereen stond een beetje gek te schuifelen in een halfslachtige poging anderhalve meter afstand te bewaren. En toen droeg de poortwachter ook nog eens een mondkapje. Verwarring alom.