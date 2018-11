‘Ik ben altijd opgewekt en heb nooit een hekel aan mijn werk’

Beeld Swenne in Ouwerkerk vernield

13:57 OUWERKERK - Het onlangs onthulde beeld van Meester Swenne aan de Ring in Ouwerkerk is beschadigd. De stok van het beeld is door onverlaten verbogen. De kerk heeft een kapotte ruit en een spot die op de kerktoren gericht staat, is ook beschadigd.