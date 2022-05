Iedereen staat te popelen om fietsexamen te doen

Dat is een record, denken voorzitter Manon Kelder en examencoördinator Gerard Oele van VVN Schouwen-Duiveland. Alle Schouwen-Duivelandse scholen haken aan bij de examens die deze week in Zierikzee, Bruinisse en in Burgh-Haamstede worden gereden. ,,De gretigheid om mee te doen, is groot.”

In hesjes gestoken kinderen steken in die plaatsen opeens keurig handen uit, kijken achterom als ze afslaan en stappen af wanneer nodig. ,,Er wordt veel gefietst in Nederland en vaak niet al te veilig. We hopen dat wat we ze nu bijbrengen, beklijft.”