Iedereen moet zich thuis voelen bij nieuw Spaans restaurant Mi Olivo

Rattenvan­ger Andor werkt niet met gif, maar met twee honden en negen fretten

20 november SCHARENDIJKE - Hondjes Ravi en Van Hamelen staan op scherp. Ze wachten op het signaal: ,,Pakken, pakken, pakken!” Hun baasje heeft zojuist een fret op verkenning laten gaan in een hol. De rat die een paar seconden later tevoorschijn komt, is de sjaak. Net als vijf andere soortgenoten. Als het goed is, hebben Erik en Estrella de Vrijer van cursus- en retreatcentrum Finca Vrij in Looperskapelle nu geen last van ratten meer in en rond hun huis.