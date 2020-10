Iedereen moet zich kunnen ontplooien in Schouwen-Duiveland

,,We doen dat in vijf bijeenkomsten, thematafels genoemd, waar bedrijven, organisaties en geïnteresseerde inwoners aan deel kunnen nemen. We hebben al vier thematafels gehouden over werken, zorg en welzijn, wonen en onderwijs’’, zegt wethouder Ankie Smit. De laatste thematafel, woensdag 28 oktober, gaat over cultuur, vrije tijd en sport. ,,Door de coronacrisis is de planning wat uitgelopen. In februari en maart hebben we nog fysieke bijeenkomsten kunnen houden. Daarna hielden we online thematafels. Het streven is wel in december het resultaat gereed te hebben in de vorm van de Lokale Inclusie Agenda’’, aldus de wethouder. Volgens haar moet die Lokale Inclusie Agenda de basis bieden voor een beleid gericht op toegankelijkheid voor alle inwoners. Smit geeft aan dat dit streven van de gemeente voortvloeit uit de invoering van het VN Verdrag uit 2016 voor gelijke rechten van mensen met een beperking.