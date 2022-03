Huttendorp in Zierikzee mag weer, maar zonder genoeg hulp gaat het niet door

Levi zegt zeker 40 vrijwilligers nodig te hebben. ,,Die heb ik nog niet gevonden. Vind ik geen vrijwilligers, dan dit jaar geen huttendorp.” Het evenement wordt elk jaar in de laatste week van de zomervakantie gehouden. Dat zou dit jaar van 30 augustus tot en met 1 september zijn, van dinsdag tot en met donderdag. ,,Maar op de maandag heb ik al mensen nodig om alles voor te bereiden. Ik heb een denktank nodig van zes à zeven mensen en omdat het drie dagen duurt, heb ik zo veel vrijwilligers nodig. Iemand hoeft dan niet alle dagen te helpen, maar bijvoorbeeld een deel van de dag." Er zijn mensen nodig die drankjes uitdelen, die kunnen timmeren of andere dingen kunnen doen die nodig zijn. ,,Er doen gemiddeld altijd zo'n honderd kinderen mee, daar hebben we begeleiders voor nodig.”

Moestuin

Het is niet het enige waar Levi mensen voor vraagt. Ze is ook de drijvende kracht achter de wijkmoestuin aan de Kabbelaarsbank. ,,Daarmee helpen we gezinnen die niet zo veel te besteden hebben aan groenten en fruit, maar brengen we ook mensen bij elkaar en trekken we mensen naar buiten.” De tuin is uitgebreid met een siertuin en er komt een kruidencirkel bij. ,,Ik zoek mensen die voor een uurtje of twee uurtjes per week in de wijktuin willen werken.” Belangstellenden kunnen contact opnemen met Dina Levi, 06- 42777243.