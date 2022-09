Hulpverleners van verwoestende windhoos Zierikzee bedankt op Nationale Burendag

Taartjes eten en een rondje rijden: weg met het taboe op eenzaam­heid

Er is niemand die zich nog nóóit in zijn leven eenzaam heeft gevoeld. Toch rust er op het onderwerp nog altijd een gigantisch taboe. Het is tijd om met elkaar te accepteren dat eenzaamheid ‘erbij hoort’, vinden Sharon Rijnberg en Wilma Jansen van SMWO Schouwen-Duiveland. Maar niet om daar vervolgens niets mee te doen. In de Week tegen Eenzaamheid worden op Schouwen-Duiveland taartjes gegeten en rondritten gemaakt.

15 september