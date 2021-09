Huisfilmer Henk Verhage maakte spontaan een film over de laatste reis van De Roompot

Een schuur vol potentiële herenboe­ren in Burgh-Haamstede; ‘Terug naar het genoeg’

18 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Het plan voor oprichting van een Herenboerderij op Schouwen-Duiveland valt in goede aarde. De belangstelling voor een informatiebijeenkomst dinsdag in een schuur bij Burgh-Haamstede was zo groot, dat er na 125 aanmeldingen een stop op is gezet en een tweede avond wordt georganiseerd.