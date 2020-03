Hovenier Robbert: ‘Stoppen met onstuimig weer, daar hebben we het te druk voor’

Regelmatig krijgt Robbert te horen dat hij een prachtbaan heeft. Lekker buiten in de frisse lucht en zon. Maar dan vergeten mensen weleens dat hij en zijn collega’s ook heel vaak in wind en regen staan te werken, zegt Van de Velde. Zoals afgelopen februari. ,,In de regen is het dan afzien en het werkt gewoon niet altijd even lekker. Met de storm stonden we overigens wel zo beschut in de bossen van Schuddebeurs te werken, dat we er amper erg in hadden.”