Houten fundering bij Zuidhavenpoort onderzocht na spontane verzakking van het wegdek

Lopen om af te vallen of je lekkerder te voelen: Zeeland in Beweging is een mooi begin

Als Jako Vleeshouwer van Schouwen-Duiveland Vitaal iets graag wil dan is het wel dat íedereen in beweging komt. De Zeeland In Bewegingdag kan daarbij helpen. Vanuit heel Zeeland komen zaterdag mensen wandelen in de buurt van Ouwerkerk. Met verschillende route-afstanden, kramen en workshops worden mensen aangemoedigd om stappen te zetten.

8 juni