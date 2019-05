Hotelier Govert Janzen: ‘Liever een lege kamer dan stunten met korting’

PORTRETGovert Janzen is een chique man. Zijn kleding, zijn taalgebruik, zijn hele voorkomen: alles klopt. Zo was ook dat met zijn Badhotel in Domburg en in Hotel Mondragon in Zierikzee zal het niet anders zijn. Gasten zullen geen kofferkrasje op de muren bespeuren.