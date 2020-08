Hotel-restaurant mág wel heropenen in Scherpenisse, maar of dat ook gebeurt is nog maar de vraag

Geen uitpuilen­de filmzaal en foyer maar wel dat heerlijke festivals­feer­tje

26 augustus ZIERIKZEE - Een bomvolle zaal en een uitpuilende foyer zitten er niet in. Maar het festivalgevoel? Dat gaat er zeker te weten komen. Bij filmtheater fiZi in Zierikzee worden tijdens Film by the Sea in vier dagen tijd 12 verschillende festivalfilms vertoond. Met als topper twee dagen lang vijf vertoningen per dag.