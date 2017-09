Hoornaars houden nest in Dreischor goed verborgen

SP niet blij met uitstel Schouws drugsbeleid

14:43 ZIERIKZEE - ,,Drugsgebruik is best een groot probleem op Schouwen-Duiveland. Jammer dat het gemeentebestuur niet in staat is daar wat over op papier te krijgen. Op deze manier kunnen de inwoners straks bij de verkiezingen niet laten weten wat hun keuze daarin is.”