Hoornaar duikt ook elders in Dreischor op

Ze hangen als een soort parachutistjes voor de bijenkast, beschrijft Rudolf Fontein. ,,Zwevend tot ze een bij te pakken krijgen. Om de drie, vier minuten komt er weer één.'' Hebben ze er een te pakken dan duiken ze de heg in, waarna ze naar hun nest terugkeren om de bijen als maaltijd op te dienen aan de larven. Wat ze precies in die heg doen? Fontein heeft geen idee. ,,Ik ben een bijenspecialist en weet niet zoveel over de Aziatische hoornaar.'' Een nest heeft Fontein niet gevonden, maar hij geeft de informatie aan de betrokken onderzoekers door.

Vorige week zondag werd de eerste gevalideerde melding gedaan van de hoornaar in Nederland, door Ron van de Roer uit Dreischor. In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt sindsdien onderzoek gedaan. Martin Fritse, in wiens tuin de bijenkast van Fontein staat, ontdekte de hornaar zaterdag toen hij in zijn tuin aan het werk was. Hoewel de bijenkast er al een jaar of vijf staat, is hij nog nooit eerder door de bijen gestoken. Nu twee keer. Waarschijnlijk van de stress.