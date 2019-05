Honingbijen hot en hip? Voor Piet Flikweert (81) uit Nieuwerkerk hoorden ze er altijd al bij

Pelgrimage die begint in Renesse is best zeldzaam

1 mei RENESSE - Een keer of 25 per jaar kloppen pelgrims voor een stempel aan bij de Jacobuskerk in Renesse. Dat ze hun pelgrimage bij die kerk starten, is zeldzamer. Woensdag gebeurde dat wel. Een deels uit Zeeuwen bestaand clubje stapte in Renesse op de fiets voor de tocht naar Santiago de Compostela.