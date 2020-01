Hondje Bläsz redde tientallen koeien en kalfjes uit ijskoud water en krijgt nu een standbeeld

Ik werk op Schouwen-Duiveland Elke mol eindigt bij mollenvan­ger Aart Knoppert onder de grond: ,,Ik begraaf ze netjes’’

13:06 OOSTERLAND - Wie of waar de mol is? Vraag het Aart Koppert (46) uit Oosterland. De mollenvanger van ons eiland vangt per jaar zo’n 1500 mollen. Daarnaast maait hij in opdracht de gazons van de dorpskernen. ,,Ik zette als klein ventje samen met mijn broers toen al klemmen. Op zo’n negen hectare vingen we 200 mollen per jaar. Elke keer weer was het spannend als je de klemmen ging controleren.”