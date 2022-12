Honderden inwoners erbij op Schouwen-Duiveland: Zierikzee gaat over de grens van 12.000

Open Podium | met Video Plezier en beleving kenmerken Shantykoor Neptunus

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. Dit keer Shantykoor Neptunus op Schouwen-Duiveland. Voorzitter Sjaak Kweekel vertelt over de bevlogenheid, passie en troost achter shanty’s en zeemansliederen.

19 december