Hond Belle vindt geen bot maar bovengebit, met naam erop

Na vreselijk dubben is het schaatssei­zoen in Zierikzee officieel geopend

11 februari ZIERIKZEE - ,,We hebben vreselijk zitten dubben: moeten we open of niet? Maar de mensen willen en gaan schaatsen, dan kunnen ze het maar beter hier doen.” Voorzitter Martijn den Boer van de Zierikzeesche IJsvereniging staat donderdag te glunderen bij de ijsbaan aan de Mauritslaan in Zierikzee. Het is de eerste verenigingsbaan op Schouwen-Duiveland die dit jaar officieel open is.