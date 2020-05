Hogezoom Renesse gaat nu al dicht voor auto's en motoren

Brabantse besmetting maakt Zeeuwse nertsenfok­kers niet extra ongerust

15:10 NIEUWERKERK - Het vermoeden dat in Brabant een mens is besmet met corona door een nerts, maakt Zeeuwse nertsenfokkers niet extra ongerust. Wel zijn vanaf het moment dat het coronavirus in Nederland kwam scherpe voorzorgsmaatregelen genomen. Dat is om de dieren gezond te houden.