Hoge Raad: Rechtszaak dodelijk ongeluk Noordgouwe moet over

De chauffeur van de bedrijfsauto, P.L. (46) uit Dreischor, werd door de rechtbank en het gerechtshof veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege doodslag en poging tot doodslag in het verkeer. Hij bleek dronken, had geen geldig rijbewijs en was al vier keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.

Om juridisch aan doodslag te voldoen moet er sprake zijn van (voorwaardelijke) opzet, ofwel: willens en wetens het risico nemen dat de dood het gevolg is van je gedrag. Volgens het hof en de rechtbank was daar hier sprake van. ‘Als je op die manier in een auto gaat zitten, neem je de kans op de koop toe dat je iemand doodrijdt’, oordeelde het gerechtshof.

De verdachte stelde beroep in cassatie in. Volgens hem was er helemaal geen sprake van opzet. De advocaat-generaal ging daarin mee en adviseerde dat het eerder om ‘dood door schuld in het verkeer’ zou gaan. De Hoge Raad neemt dat advies over. Zo is niet gebleken dat de verdachte de maximumsnelheid overschreed. Onduidelijk is verder wat het rijgedrag van de verdachte was op het moment van het ongeval.