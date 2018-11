Hof schrapt celstraffen Duitse Schalke-hooligans

Mevrouw Visser viert 100ste verjaardag in de Wieken

8 november ZIERIKZEE - Mevrouw C.L. Visser–Hoogerheide heeft afgelopen maandag haar honderdste verjaardag gevierd in verpleeghuis de Wieken in Zierikzee waar ze al tien jaar woont. Ze werd gefeliciteerd door burgemeester Rabelink. Visser werd geboren in Melissant op Goeree – Overflakkee, maar verhuisde al snel naar eerst Sint Philipsland op Tholen en daarna naar Schouwen-Duiveland waar zij haar jeugd doorbracht op de Saspit, een knooppunt van watergangen tussen Dreischor, Nieuwerkerk en Zierikzee.