Hoe word je gemanipuleerd tijdens het filmkijken? In het filmtheater van Zierikzee krijg je er een college over

Bij het filmtheater in Zierikzee zijn de programmeurs altijd bezig om iets vernieuwends te vinden. Dat filmwetenschapper Rudi de Boer gestrikt is voor het geven van een filmcollege is eigenlijk puur praktisch. ,,Hij is die dag al in Zierikzee, omdat hij de volgende ochtend voor een prijsuitreiking van het jongerenproject Make a fake op de Pontes Pieter Zeeman moet zijn. Hij is jurylid bij dat project. Wij dachten, om hem niet eenzaam op zijn hotelkamer te laten zitten, vragen we hem gewoon voor een filmcollege", zegt Ali Pankow van fiZi.

Quote Wanneer je in de bioscoop zit, ben je waarschijn­lijk helemaal niet bezig met zaken als montage, cameravoe­ring, geluid en acteren Rudi de Boer, Filmwetenschapper

Utrechter De Boer geeft al regelmatig filmcolleges in Cinema Middelburg. ,,Wij willen peilen of er in Zierikzee ook belangstelling voor is. Misschien is het leuk om het dan vaker te gaan doen", aldus Pankow. ,,Een beetje filmkenner weet: als er vioolmuziek klinkt, dan volgt er vast een kus of een andere romantische scène. Rudi de Boer vertelt wat er in de loop der jaren veranderd is in het manipuleren van het publiek.”

Onbewust beïnvloed

Het college heeft dan ook de naam De macht van de filmmaker. ,,Wanneer je in de bioscoop zit, ben je waarschijnlijk helemaal niet bezig met zaken als montage, cameravoering, geluid en acteren. Toch word je hier onbewust door beïnvloed. Filmmakers weten maar al te goed hoe ze ons met deze elementen moeten manipuleren. Tijdens deze filmlezing kom je meer te weten over film aan de hand van verschillende fragmenten’’, zegt Rudi de Boer er zelf over volgens Pankow.

Het filmcollege is op dinsdag 21 juni om 20.00 uur in fiZi in Zierikzee, een kaartje kost negen euro.