Hobbeldebobbelweg naar Scharendijke wordt weer strakgetrokken

De Ringdijk, die vanaf de Delingsdijk bij Brouwershaven tot net na de buurtschap Brijdorpe loopt, staat bekend als een hobbeldebobbelweg. Er zijn in de loop der jaren flinke kuilen in ontstaan. In niet zo goed geveerde auto's wipte menig automobilist een stukje zijn stoel, ook al hield hij zich aan de maximum toegestane snelheid van 60 kilometer per uur. Daar weet waterschapsbestuurder Marien Weststrate alles van. ,,Ik ben er ook een paar keer overheen geweest, dus ik weet hoe die erbij ligt. Dat is een van de redenen dat we er iets aan gaan doen.”