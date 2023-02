Het wordt weer genieten in Renesse tijdens de eerste straô

Als kind kreeg Jacolien Kiesenberg het paardrijden van haar ouders met de paplepel ingegoten. ,,Ik was echt een paardenmeisje. Mijn vader reed altijd mee met de straô in Ellemeet en daar ben ik dus ook begonnen. Hoe oud ik precies was, weet ik niet meer. Ergens rond een jaar of acht, zoals dat dan gaat: op je pony met vader op de fiets ernaast”, herinnert ze zich lachend. ,,Ik ben in 2002 voor het eerst in Renesse mee gaan doen toen mijn paard Dieuwertje daar stond. Ze was nog maar een veulen, dus dan was het handiger om in Renesse straô te rijden.”