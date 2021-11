Het vonkte als een gek tussen Evert en het legendarische jazzcafé d’Ouwe Smisse, maar de chefkok heeft nog zo veel andere dingen te doen

De Markt in Brouwersha­ven staat op z'n kop: ‘Even op de blaren zitten voor een mooi resultaat’

Het is een hoop herrie, stapels stenen en als je aan de beurt bent massa's zand voor je deur. Maar je hoort Annette Broekhuizen van brocantewinkel Buitengewoon in Brouwershaven niet klagen. ,,Het is even op de blaren zitten, voor een mooi resultaat.” De aannemers Lindeloof en Aquavia-KWS namen donderdag inwoners van de stad op sleeptouw, om hun werk te laten zien.

