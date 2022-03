Het strand bij Renesse komt terug dankzij het zandfonds: de handdoek kan weer droog liggen

Bij de drie achtereenvolgende stormen in februari is zoveel strand verdwenen dat er ter hoogte van de Wilhelminahoeve in Renesse nog maar een dun strookje droog strand over is bij vloed. En precies dat stuk strand bij strandpaviljoen Zuid Zuid West is een van de drukst bezochte plekken van Schouwen-Duiveland. Dat maakt het al lastig voor de reddingsbrigade om tussen de badgasten door te manoeuvreren en met zo’n smal strand al helemaal.