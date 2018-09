Het spookt in Slot Haamstede: 'De schilderijen vallen naar beneden'

De twee vertellen op nuchtere toon over de voorvallen die zich afgelopen jaren voordeden. Het meest bizarre verhaal gaat over een grote kast met zware sloten erop. "Dat is al lang geleden, maar was superbijzonder", zegt Marijke.



Govert vult aan: "We kwamen in de kamer waar die kast staat en zagen dat de kastdeuren gewoon wagenwijd openstonden. En ze zaten nog wel gewoon op slot! Wij zijn de enige die een sleutel hebben. Die kast gaat maar één of twee keer per jaar open. 'Het zal de geest wel zijn', zeiden we tegen elkaar. We waren hoogst verbaasd. Dat is het meest extreme dat we ooit hebben meegemaakt."