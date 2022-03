Het spel is op de kar; oude Schouwse coalitie verbaasd over tussentijdse kandidatuur VVD-wethouder

Met deze actie insinueert de VVD volgens informateur Robbert Lievense (LSD) dat al is gesproken over de formatie van een nieuwe coalitie. ,,Dat is absoluut niet aan de orde", benadrukt de leidsman van de grootste partij. ,,We hebben met alle partijen afgesproken dat we deze week eerst het raadsakkoord rond proberen te krijgen en ik pas daarna aan de eerste informatieronde begin. Daar hou ik me dan ook aan.”