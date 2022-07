Het lijkt een ding van niks, maar bij borstkanker doet dit knuffelhart wonderen

Toen Ankie Smit vorig jaar in het ziekenhuis belandde met borstkanker, kreeg ze een Heart Pillow in haar handen gedrukt. ,,Dat doet wel iets met je”, kijkt ze op dat moment terug. Zo veel zelfs, dat ze met haar kersverse echtgenoot Maus Bom besloot een deel van het geld dat ze cadeau kregen bij hun trouwen op 21 mei van dit jaar te schenken aan de makers van Zeeuwse Heart Pillows. Dat zijn kussentjes die verpleegkundigen uitdelen aan iedere patiënt die geopereerd wordt aan borstkanker in Adrz Vlissingen en Goes.