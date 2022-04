Het koningspaar in Maastricht? Ze waren toch echt ook in Zierikzee op Koningsdag

De koning en koningin in Maastricht? Nee hoor, ze waren in Zierikzee. Met een oude Elvis deden ze een tour dwars door de smalle straatjes op weg naar een officiële ceremonie. De stacaravan van Barbershop Van Dam werd in stijl geopend door het Zierikzeese koningspaar. De kapperszaak zit voor drie maanden op de parkeerplaats achter de Lange Nobelstraat, omdat de verbouwing van het nieuwe pand nog niet klaar is. Mark Koornneef en Sjoerd Caljouw knippen op Koningsdag voor het eerst op hun nieuwe stek. ,,Hier heb ik eigen parkeerplek voor mijn klanten, dat is de voornaamste reden dat we weg zijn gegaan uit de Nieuwe Bogerdstraat", zegt Koornneef. Dirk Roks is een vaste klant, maar woensdag gaat hij door het leven als de Willem-Alexander. ,,We hadden alleen nog een Máxima nodig en dat is Femke geworden", aldus de kapper.

Volledig scherm Hans Baptist (l) en Sarie van der Hauw krijgen een oranjebitter van Willy van de Kassteele in de Driekoningenkerk in Noordgouwe. © Marieke Mandemaker

Oranjevereniging Noordgouwe

120 oranjetompoucen had Willy van de Kassteele van de oranjevereniging Noordgouwe besteld en binnen een mum van tijd waren ze woensdagmorgen allemaal op. De kerk is 's morgens bij het miniconcert van Con Amore afgeladen en voorin zijn bezoekers al gelijk op de oranje lekkernijen afgestoven. ,,Het is ongelofelijk, zo druk", roept Rob de Leeuw van verbazing.

,,Het is nog nooit zo druk geweest.” Hij en zijn vrouw Marion komen traditiegetrouw naar het vlaghijsen kijken en achteraf koffiedrinken. Dat doen ze deze morgen met hun buren uit Schuddebeurs, Lucie en Berend van Daale. ,,Het geeft een warm gevoel dat mensen elkaar weer kunnen ontmoeten", vindt Lucie.

Volledig scherm Goochelaar Alcazaer weet zijn toeschouwers aan het lachen te krijgen met zijn trucs in Noordgouwe. © Marieke Mandemaker

Buiten, voor de ingang van de Driekoningenkerk, gieren toeschouwers van het lachen om de trucs van goochelaar Alcazaer. Het ene moment ligt er een verfrommeld tientje uit de zak van een toeschouwer ineens onder zijn aardewerken vaasje, het andere moment tovert hij er een citroen onder vandaan en dan weer twee levende albinomuisjes. Hoe hij het doet? Dat is geheim.

Volledig scherm Een balgevecht tijdens de zeskamp in Zonnemaire. © Marieke Mandemaker

Stond de avond ervoor de tent op het sportveld in Zonnemaire nog bomvol, nu is ‘ie leeg. De bezoekers zitten ditmaal buiten in de zon, te genieten van de sfeer én de zeskamp. ,,Eén-nul voor team Oud Oranje tegen De Maire", klinkt het uit de speaker als het onderdeel zwevend tapijt van start is gegaan. Arjan van Leersum heeft zijn teamgenoten als eerste over de finishlijn weten te trekken. Er zijn ook onderdelen als balkhangen, een balgevecht op de balk en de Kop van Jut.

Volledig scherm De Oranjeband speelde de voetjes van het gras in de grote tent op het sportveld van Zonnemaire tijdens de Oranjenacht, voorafgaand aan Koningsdag. © Marieke Mandemaker

Vlag hijsen in Brouwershaven

In Brouwershaven klonk vanmorgen het Wilhelmus uit volle borst toen leden van de scouting de vlag hesen op de Markt. Die traditie wordt in alle plaatsen van Schouwen-Duiveland in ere gehouden, gevolgd door het ‘Leve de koning!’.

Volledig scherm Leden van scouting Grevelingengroep in Brouwershaven hijsen de vlag voor Koningsdag. © Marieke Mandemaker

Volledig scherm Arjan van Leersum (r) van Team Oud Oranje trekt als eerste zijn teamgenoten over de finish bij het onderdeel zwevend tapijt tijdens de zeskamp in Zonnemaire. © Valeska Nastaly