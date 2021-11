Het is wennen zo'n virtual realitybril op je neus, maar het is een mooie manier om musea en religies te ontdekken

Je hoeft er niet meer met z'n allen de bus voor in. Wie aan de snijtafel wil staan in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden of zich wil onderdompelen in de schatten van de Hermitage Amsterdam zet simpelweg een vr-bril (virtual reality) op z'n neus. Da's even wennen (,,Help, ik sta op de tuintafel”), maar al snel een geweldige ervaring. Pro Work en de stichting VRED lenen gratis brillen uit aan basisscholen op Schouwen-Duiveland. Een internationaal programma voor middelbare scholen is in de maak.