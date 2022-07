Het is wennen, maar één ding is zeker: ‘In Zierik7 ben je omringd door mensen met een gouden hart’

Nel Schot is een creatieveling, superactief en absoluut niet van de flauwekul. Maar donderdag bleek ze óók nog een vrouw van de indrukwekkende complimenten. Sinds een jaar of vier woont de Zierikzeese in de Cornelia en dus sinds kort in het nieuwgebouwde zorgcentrum Zierik7. ,,Als je in Zierik7 woont, ben je omringd door mensen met een gouden hart.”