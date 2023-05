Het is weer feest boven het strand van Renesse; ‘Kijk die lach op de gezichten, daar doe je dit voor’

Zo komen overal vandaan. Nederlanders, om te beginnen, uit de verste uithoeken. Boelens komt zelf uit Drachten, om maar een voorbeeld te geven. ,,Maar we hebben ook vliegeraars uit Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, zelfs uit Australië.” Nu is het weer niet zo dat de deelnemers uit het land van de Aboriginals speciaal voor Renesse naar de andere kant van de aardbol zijn gevlogen, zegt Boelens eerlijk. ,,Ze waren op een festival in Frankrijk en daar werd gezegd dat, als ze dan toch in de buurt waren, ze dit evenement beslist even moesten meepikken.”