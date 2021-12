Het is maar 1,5 kilometer aan asfalt, maar wat zijn er een hoop mensen blij mee: de recreatieverdeelweg is eindelijk klaar

Een historisch moment?

Zeker. Sinds het plannetje voor een weg van Haamstede via Renesse naar Scharendijke in het streekplan Schouwen-Duiveland opdook, zijn 25 jaar verstreken. Het eerste deel van de recreatieverdeelweg, tussen Haamstede en Renesse, was in 2003 af. Het tweede deel, van Renesse tot de kluifrotonde aan de voet van de Brouwersdam, stamt uit 2014. Over deze laatste 1,5 kilometer, het stuk waar verkeer rondom Scharendijke wordt geloodst, is 7 jaar gedaan.