Het is gelukt: alle ondernemersneuzen in Burgh-Haamstede staan dezelfde kant op

Van Burghsluis tot aan Nieuw-Haamstede staan de meeste ondernemersneuzen dezelfde kant op: ze hebben ja gezegd tegen samenwerking in een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee is Burgh-Haamstede de derde kern op Schouwen-Duiveland met zo'n constructie: alle bedrijven die binnen de zone vallen moeten een bepaald bedrag per jaar inbrengen, afhankelijk van de WOZ-waarde van hun bedrijfspand. De gemeente vult dat bedrag jaarlijks aan met 40.000 euro. Voor de komende vijf jaar is er in totaal vijf ton te besteden en daarmee zijn de financiële mogelijkheden enorm gegroeid. Ter vergelijking: de circa 75 leden van de ondernemersvereniging brachten samen jaarlijks zo’n 20.000 euro in het laatje.