Het is de Swinging Summer-edition van Centree en daar is geen woord van gelogen

En genieten is het, op het gratis festival dat de hele dag door goed wordt bezocht. Met een circusprogramma van Bolo voor kinderen, een miniparade aan Zeeuwse foodtrucks en muziek in alle geuren en kleuren. Het is het áller-, állerlaatste weekend van de zomervakantie in Zeeland. ,,Dit is ook een ontmoetingsplaats: hoe was mijn vakantie, hoe was jouw vakantie? Nog even bij elkaar zijn voor alles weer begint.”