Het imago laat nog wat te wensen over, maar het swinggehalte? Niets meer aan doen!

Sjoerd Broekhuis (10) uit Burgh-Haamstede wandelde binnen bij DrumBeatz van Luctor et Emergo in Renesse en was verkocht. Hij is het jongste lid van de groep, waarvan er in de buurt geen tweede is te vinden. Wat er zo leuk aan is? ,,Alles", zegt Sjoerd. Melodisch slagwerk heeft misschien niet het meest ‘coole imago’, maar iedereen die DrumBeatz in actie ziet is direct om.