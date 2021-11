Het Huis van Sinterklaas in Zierikzee blijft dicht; ‘Maar zo maken we er toch nog een leuk feest van’

Oude Lidl in Zierikzee is verkocht; bestemming als wijkcen­trum of sport­school hoort tot mogelijkhe­den

ZIERIKZEE - De voormalige Lidl aan de Grevelingenstraat in Zierikzee is verkocht aan een ontwikkelaar. Wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn met het gebouw, is nog onbekend. Een andere supermarkt op die locatie is in ieder geval niet toegestaan, aldus wethouder Jacqueline van Burg (ruimtelijke ordening).

