Het hart uit Bru gebombardeerd, en het was nog een vergissing ook

POLL De babi pangang wordt in Royal Palace in Renesse straks door een robot geserveerd

20:26 RENESSE - Een robotserveerster die je babi pangang aan tafel brengt. In het buitenland gebeurt dat al volop. In Nederland is Chinees Indisch restaurant Royal Palace in Renesse waarschijnlijk de eerste. Eigenaar Shaosong Hu zet vanaf februari twee van zulke dames in zijn restaurant aan het werk.