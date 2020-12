Het Glaezen Hûûs is klaar: ‘Ik ga dit nooit meer doen, echt nooit meer’

Kerstshow met muziek in Bruinisse, maar dan online

18 december BRUINISSE - Er is eten, er is muziek, er zijn cocktails, er valt wat te winnen en dat alles zonder de deur uit te hoeven: samen met restaurant De Cleenne Mossel organiseert Your Venue, beide uit Bruinisse, een live kerstshow op woensdag 23 december. Die is vanaf 19.00 uur online te volgen via facebook en YouTube.