Het geld voor een nieuwe manegepony is binnen, nu nog eentje vinden die met gehandicapten kan omgaan

Het is snel gegaan en ook het bedrag is hoger dan ze had durven hopen. ,,We kunnen nu zelfs twee pony's kopen", vertelt Marian Venloo van manege Balans in Dreischor. Ze hield een crowdfundingsactie voor de aanschaf van een nieuwe manegepony die kan worden ingezet voor de gehandicaptenlessen. Want de huidige pony's worden oud, zoals Wodka. Die kan binnenkort met pensioen als er een geschikte vervanger is gevonden. Want dat is de grote uitdaging. Pony's genoeg te koop, maar ze kunnen niet allemaal even goed omgaan met gehandicapten die onverwachte geluiden en bewegingen kunnen maken.