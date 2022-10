Het gaat nog steeds niet goed met het water in de Ouwerkerkse kreek

Strijden om een plek achter de draaitafel: ‘Je moet het publiek leren lezen’

Je kan de lekkerste platen draaien, weten wat hot is en achter draaitafels op de mooiste plekken van de wereld staan. Maar dan nog. Als je als dj niet aanvoelt wat je publiek wil, slaat de hele sfeer dood. ,,Leer begrijpen hoe de zaal werkt”, tippen party-dj Ayron en DJER-MAIN van feestcafé De Zoom en discotheek Pinky in Renesse. Aanstormende dj's kunnen meedoen aan een competitie van deze twee uitgaansplekken. Met kans op een vaste plek in het dj-team.

