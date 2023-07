Het enige café in Zonnemaire drie dagen lang in het teken van jazzmuziek: ‘Bindt de gemeenschap’

Hij vindt het alleen maar goed dat ook in Zierikzee het jazzfestival weer tot leven is gewekt. ,,Het programmaproject van de laatste keer was goed. Beter dan de vorige edities waar de optredens los in de cafés werden gehouden. Dit jaar was er in Zierikzee een centraal punt waar alle jazz te horen was: de muziektent op het Havenplein. Bij JaZZonnemaire is dat centrale punt sinds 2019 al d’ Ouwe Smisse, tegenwoordig ook nog het enige café op het kunstenaarsdorp, midden op Schouwen-Duiveland. ,,Dat er nu meer initiatieven in de jazzmuziek op het eiland komen, juich ik alleen maar toe”, zegt Van Dilst op zijn terras, terwijl de band Hank binnen de toehoorders tevreden stelt.