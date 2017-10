Het bloed vloeide rijkelijk in Dreischor en Renesse

DREISCHOR - In Nederland mogen mensen dan verdeeld zijn over Halloween, op Schouwen-Duiveland vieren ze het griezelfeest met volle overgave. En overal anders.

Want in Renesse waren het dit weekend met name ondernemers die klanten probeerden te lokken met gespietste schedels, bebloede oogballen en rottende hoofdwonden. Op de braderie werd proefkaas geserveerd op skelethanden en de voortent van discotheek Pinky's was behangen met spinnenwebben. Twee heksen voorzagen bezoekers van duivelsoren en zetten ze al zingend op de foto. Na de spooktocht door het duindorp kwam Pinky-publiek 's avonds terecht in een griezeldisco.

In Dreischor daarentegen kwam het feest geheel uit de bewoners zelf. In allerlei straatjes waren mensen zaterdagmiddag al in de weer met witte lakens en uitgeholde pompoenen. Net als in Renesse gingen kinderen 's avonds verkleed de straat op, voor een griezeltocht door het donker. Ze kwamen thuis met jaszakken vol snoepgoed en mandarijntjes.

Zierikzee ten slotte was omgetoverd in een grafstad, met her en der grafstenen en zombies die zich door de straatjes bewogen. Een feest van mensen én ondernemers. En de rest van het eiland? Daar dook men al vroeg onder de dekens, bibberend van angst.